Неизвестный открыл стрельбу по прохожим у Цветочных ворот Иерусалима. Ранены двое полицейских, стрелявший убит
В четверг, 12 октября, в Иерусалиме неизвестный внезапно начал стрелять по прохожим у Цветочных ворот.
Об этом сообщают местные медиа.
По данным прессы, двое полицейских получили ранения, а террориста ликвидировали.
В пресс-службе полиции добавили, что некоторое время назад возле станции Шалем в одном из кварталов Иерусалима послышалась стрельба. На место отправили крупные полицейские силы, которые прибыли туда вместе с командующим иерусалимским округом. Более подробную информацию предоставят позже.
Напомним, в Израиле продолжается вооруженный конфликт с палестинцами. Накануне сообщалось, что число погибших в стране достигло 1300 человек, около 3300 ранены.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.
После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.
ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.
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