В иранской провинции Фарс, расположенной на юго-западе Исламской республики, произошел теракт. Погиб человек, не менее восьми получили ранения.

Об этом сообщает в воскресенье, 13 августа, агентство IRNA.

"Сегодня вечером террорист ворвался в мавзолей Шах-Черах с огнестрельным оружием и начал стрелять в паломников и служителей у входа. На данный момент один человек был убит, еще восемь получили ранения", - цитирует издание слова заместителя губернатора региона Исмаила Сафли.

Чиновник добавил, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

По словам Сафли, силы безопасности арестовали террориста, его допрашивают, ситуация находится под контролем.

Согласно данным агентства Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети, один из них задержан, продолжается операция по задержанию второго террориста.

Тем временем телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что ответственность за нападение в мавзолее Шах-Черах взяли на себя члены террористической группировки "Исламское государство".

Первые минуты после теракта

Мавзолей Шах-Черах является одной из главных достопримечательностей города Шираз. Он был построен в XIV веке. Прежде мавзолей уже подвергался террористической атаке. Это произошло в октябре 2022 года. Тогда погибли более десяти человек, еще 45 получили ранения.

Напомним, недавно в Пакистане на мероприятии правительственной партии взорвали бомбу. Погибли не менее 40 человек, сотни получили ранения.

А весной в Иерусалиме террорист въехал на машине в толпу людей. Его застрелил прохожий.