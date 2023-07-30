Днем в воскресенье, 30 июля, на северо-западе Пакистана произошел взрыв. Погибли не менее 40 человек, сотни получили ранения.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на министра здравоохранения провинции Хайбер-Пахтунхва Риаза Анвара.

Сообщается, что во время мероприятия, которое проводили сторонники исламского лидера, главы партии "Джамиат Улема-и-Ислам" Мауланы Фазлура Рехмана, взорвалась бомба. Эта политическая партия входит в состав коалиционного правительства Пакистана.

"Я могу подтвердить, что в больнице находятся 39 тел, а также 123 раненых, включая 17 пациентов в серьезном состоянии", - приводит агентство слова министра.

Данные о числе смертей подтвердил представителям прессы и губернатор провинции Хаджи Гулам Али.

В то же время пакистанский телеканал Geo сообщил, что число раненых превышает 200 человек. Среди них - оператор телеканала, получивший тяжелое ранение головы. В числе погибших и лидер местного отделения партии JUI-F.

Напомним, зимой в Пакистане смертник взорвал себя в мечети. Погибли 17 человек, еще около 70 получили ранения.

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