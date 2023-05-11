Сторонники задержанного бывшего премьера Пакистана Имрана Хана напали на резиденцию нового главы правительства в Лихоре. На видео слышна стрельба.

Напомним, Хана задержали во вторник 9 мая. После этого в стране начались беспорядки.

Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Его сторонники вышли на протесты, во время которых подожгли офис "Радио Пакистан" и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Нападению также подверглось здание межведомственной разведки.

Вчера протестующие прорвали блокаду силовиков на Кашмирском шоссе и направились в столицу Исламабад. Власти Пакистана ввели в город армейские части и отключили интернет. Сообщалось о восьми погибших в ходе столкновений.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть данные американской разведки писала, что Пакистан, а также Индия, Бразилия и Египет не поддерживают США в противостоянии с Россией и Китаем.

В материале указывается, что упомянутые страны отказываются однозначно поддержать ту или иную сторону "в эпоху, когда США уже не являются неоспоримой сверхдержавой".