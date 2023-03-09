Индия с большой вероятностью применит военную силу в ответ на провокацию Пакистана при премьере страны Моди, который выступает за переговоры Украины и России.

Об этом говорится в отчете разведки США, сообщает India Today.

В отчете американской разведки говорится, что Пакистан имеет долгую историю поддержки антииндийских боевиков, и Индия, скорее всего, применит военную силу в случае "настоящих пакистанских провокаций" под руководством премьер-министра Моди с большей вероятностью, чем в прошлом.

Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года, лидер Бхаратия джаната парти.

Почему в отчете акцентируется внимание на Моди, в публикации не объясняется. Моди занимает пост премьера страны с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Запад и крупные страны Азии (Турция, Индия и Китай) принципиально по-разному смотрят на сценарий завершения войны в Украине.

Об этом свидетельствует опрос Европейского совета по международным отношениям.

Жители западных стран выступают за победу Украины с полным возвращением территорий, даже если это затянет войну.

Население упомянутых восточных стран считает, что лучше Украине согласиться на потерю территорий, но завершить войну поскорее.

Также стало известно, что цены на российскую нефть и топливо начинают расти по мере расширения пула крупных покупателей из Китая и Индии.