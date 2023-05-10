В Пакистане противники ареста бывшего премьер-министра и оппозиционера Имрана Хана прорвали блокаду силовиков на Кашмирском шоссе и направились в столицу Исламабад.

Соответствующие кадры публикуют местные телеканалы.

Власти Пакистана ввели в Исламабад армейские части и отключили интернет. Уже известно о восьми погибших в результате столкновений.

Напомним, накануне в Пакистане полиция задержала экс-премьера Имрана Хана, после чего в стране начались массовые беспорядки.

Хана арестовали 9 мая в Исламабаде в здании суда в ходе слушаний по делу о коррупции. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России. Его сторонники вышли на протесты, во время которых подожгли офис "Радио Пакистан" и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Нападению также подверглось здание межведомственной разведки.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть данные американской разведки писала, что Индия, Бразилия, Пакистан и Египет не поддерживают США в противостоянии с Россией и Китаем.