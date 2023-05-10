В Пакистане полиция задержала экс-премьера Имрана Хана, после чего в стране начались массовые беспорядки.

Хана арестовали 9 мая в Исламабаде в здании суда в ходе слушаний по делу о коррупции.

Ранее против него возбудили несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тысяч. В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана столичная полиция Пакистана завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.

Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против него проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Политик пользуется значительной поддержкой населения, выступает за внеочередные выборы и пытается добиться разрешения Верховного суда для организации выборов в двух провинциях страны в качестве первого шага для восстановления власти.

Его сторонники вышли на протесты, во время которых подожгли офис "Радио Пакистан" и авиабазу ВВС страны в Мианвали. Нападению также подверглось здание межведомственной разведки.

Местные СМИ сообщают, что власти страны ограничили мобильный интернет, а полиция применяет слезоточивый газ.

Между тем война в Украине продолжается уже 440-й день. Мы следим за новостями 9 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 439-го дня войны. ISW сообщает, что "вагнеровцы" продвинулись на запад в Бахмуте. Ночью был массированный обстрел Украины. А Telegraph пишет, что украинское контрнаступление все еще не началось из-за появления у России управляемых авиабомб.

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