В пятницу, 17 февраля, в пакистанском Карачи экстремисты штурмуют главный офис полиции, несколько боевиков проникли в здание.

Об этом сообщает телеканал Geo.tv со ссылкой на полицию.

По данным полиции, боевики штурмуют полицейский участок, расположенный в районе Садар в центральной части города. Сообщается, что по меньшей мере 8-10 экстремистов проникли в здание.

По данным телеканала, боестолкновение продолжается уже более получаса. В результате перестрелки ранен сотрудник службы спасения. В настоящее время пострадавший находится в больнице, его жизнь вне опасности.

На данный момент продолжается перестрелка с 5-6 террористами, вооружёнными взрывчаткой и оружием.

Движение перекрыто в связи с началом контртеррористической операции полицией и рейнджерами.

Ранее мы писали, что в конце января в Пакистане произошел теракт. Смертник устроил его в мечети в провинции Хайбер-Пахтунхва. Предварительно, погибли 17 человек, не менее 70 прихожан пострадали. В результате взрыва повреждены также близлежащие постройки и транспортные средства.

Также сообщалось, что во время теракта в Иерусалиме была убита украинка. Стрельба произошла возле синагоги в районе Неве-Яаков. Всего погибли восемь человек, десять - получили ранения. Стрелок ликвидирован.