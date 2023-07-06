Генпрокуратура Германии заявляет о прибытии из Украины семи исламистов, которые собирались устроить теракт. Задержаны пять граждан Таджикистана, один - Туркменистана и еще один - Киргизии. Их связывают с ИГИЛ.

Они прибыли в ФРГ из Украины в начале российского вторжения, весной 2022 года.

Задержания происходили в разных местах земли Северный Рейн-Вестфалия. Еще два человека по этому делу были арестованы в Нидерландах.

Сообщается, что они уже присматривали место для проведения теракта и пытались завладеть оружием.

Напомним, ранее в Германии начали арестовывать личные автомобили россиян, на которых те въезжают в страну.

Ранее мы писали, что в Германию прибывает все меньше беженцев из Украины. При этом Германия открывает рынок труда для мигрантов, в стране смогут остаться даже туристы.

Тем временем война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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