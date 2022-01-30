В Америке будут судить гражданку США из Канзаса, которая уехала в Сирию и руководила специальным женским батальоном международной террористической организации "Исламское государство".

Об этом говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США.

По данным Минюста, 42-летнюю Эллисон Флюк-Экрен, мать пятерых детей и бывшую учительницу, задержали в Сирии и передали под стражу ФБР.

Сообщается, что женщина готовила нападение на кампус американского колледжа, а также обсуждала теракт в одном из американских торговых центров.

По мнению прокуратуры США, перед осадой города Ракка курдскими силами в 2017 году она обучала женщин из своего батальона боевым искусствам, вождению автомобиля со взрывчаткой и его подрыву.

Она также обучала женщин и детей обращаться с автоматами АК-47 и поясами смертников. Ее также обвиняют в том, что она учила маленьких детей, как пользоваться штурмовым оружием.

По данным газеты The Washington Post, женщины составляют около 10 процентов от числа тех, кого власти США обвиняют в оказании поддержки ИГ. Ни в одном из предыдущих дел женщина не обвинялась в том, что она руководила батальоном. Несмотря на то, что в группировке действовали строгие гендерные ограничения, участие женщин в боевых действиях никогда не запрещалось.

Флюк-Экрен свободно владеет арабским, английским, испанским и турецким языками.

Ее муж путешествовал вместе с ней и обучал снайперов в ИГ, позже он был ликвидирован в результате авиаудара.

В пресс-релизе утверждается, что в 2016 году, в Ракке, был создан полностью женский батальон "Исламского государства", состоящий исключительно из женщин-членов террористической группировки, состоящих в браке с мужчинами-боевиками.

Американку подозревают в том, что она стала лидером и организатором группы вскоре после того, как присоединилась к организации. В случае признания вины ей грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации в Киеве центра международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), деятельность которого была прекращена в результате спецоперации украинских спецслужб.

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