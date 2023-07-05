В Германии начали арестовывать личные автомобили россиян, на которых они въезжают в страну.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ немецкой таможни.

Арестовать могут даже автомобиль на российских номерах, на котором россиянин уже заехал в Германию. Например, его могут забрать с парковки.

Немцы говорят, что любой ввоз автомобилей в их страну, даже въезд на личном транспорте с российскими номерами, будет расцениваться как основание для его ареста, поскольку санкциями запрещен любой ввоз и перемещение товаров.

"Ввоз пассажирских автомобилей из России в ЕС запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России. В данном контексте выражение "ввоз" фактически охватывает любое перемещение товаров. Эмбарго не предусматривает исключений из запрета для указанных вами обстоятельств", — заявили в Центральной справочной Главного управления таможни ФРГ.

Согласно правилам ЕС, каждая страна союза вправе самостоятельно интерпретировать и имплементировать общеевропейские санкции.

При этом в санкциях есть пункт не только о пассажирских автомобилях, но и касательно обуви, ноутбуков, мобильных телефонов и прочих вещей. Однако об их изъятии пока не сообщалось.

Как писала "Страна", 23 июня вступил в силу одиннадцатый пакет санкций Евросоюза против России, который включает запрет транспортировки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", ограничение въезда в еврозону для российских грузовых прицепов, санкции против 70 физических и 30 юридических лиц, а также меры против обхода ранее введенных ограничений.

А в конце июня в Евросоюзе нашли способ использовать замороженные активы РФ в пользу Украины.