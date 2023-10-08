В Египте открыли стрельбу по автобусу с израильскими туристами. Инцидент произошел в Александрии.

Об этом сообщает Timеs of Israel.

Стрельба произошла в портовой Александрии, в ней подозревают полицейского. Информация о количестве погибших разнится - одни СМИ сообщают о семи погибших, другие пишут об одном. Число пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что Израиль попросил Египет помочь освободить заложников, захваченных ХАМАСом.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".

Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".

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