В Египте сообщают о стрельбе по автобусу с израильскими туристами
В Египте открыли стрельбу по автобусу с израильскими туристами. Инцидент произошел в Александрии.
Об этом сообщает Timеs of Israel.
Стрельба произошла в портовой Александрии, в ней подозревают полицейского. Информация о количестве погибших разнится - одни СМИ сообщают о семи погибших, другие пишут об одном. Число пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что Израиль попросил Египет помочь освободить заложников, захваченных ХАМАСом.
7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.
Вторжение началось на 50-летие "Войны судного дня".
Армия Израиля подтвердила потерю контроля над семи общинами вблизи сектора Газа. 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил об уничтожении большей части боевиков ХАМАС, которые проникли на территорию Израиля, и о завершении первой фазы операции "Железные мечи". Дальше, по словам Нетаньяху, начнется наступление Израиля и "долгая война".
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