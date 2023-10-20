По данным СМИ, ХАМАС освободил двух американских заложниц.

Об этом заявил в пятницу представитель вооруженного крыла ХАМАС Абу Убайда, сообщает агентство Reuters.

Речь идет о матери и ее дочь. Сообщается, что они были освобождены "по гуманитарным соображениям" в ответ на посреднические усилия Катара.

Ранее мы писали о том, что Катар хочет выступить посредником при обмене пленными между Израилем и ХАМАС.

Также мы писали, что Катар убедил Россию освободить четверых украинских детей, об этом писали в The Washington Post.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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