Катар в качестве посредника убедил Россию освободить четверых украинских детей в возрасте от двух до 17 лет и дать им вернуться к своим семьям в Украине.

Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, двое детей уже вернулись к семьям, а двое других должны это сделать в ближайшие дни.

Их отправляют прямо из посольства Катара в Москве, через страны Балтии или Беларусь.

Позже о посредничестве Катара заявили и в правительстве страны.

"Мы приветствуем сегодняшние позитивные новости о воссоединении детей с их семьями в Украине благодаря посредническим усилиям Катара", - сказала государственный министр по международному сотрудничеству Лолва Аль-Хатер.

Напомним, что за незаконную депортацию украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

В начале октября сообщалось, что с оккупированных территорий Украины удалось вернуть еще 19 детей в рамках 12-й спасательной миссии.

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