С оккупированных территорий Украины удалось вернуть еще 19 детей в рамках 12-й спасательной миссии.

Об этом сообщил основатель проекта Save Ukraine Николай Кулеба в Facebook.

"19 украинских детей удалось команде Save Ukraine вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12-ой спасательной миссии. Это уже 196 детей, которых наша команда вернула в Украину", - написал Кулеба.

Напомним, в начале сентября Украине удалось вернуть домой еще девять детей.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что есть подтвержденные данные о том, что 386 украинских детей усыновили в России.

Также мы сообщали, что Беларусь организовала посещение представителями иностранного дипломатического корпуса так называемых "мест проживания, обучения и оздоровления" украинских детей, вывезенных из оккупированных РФ Лисичанска и Северодонецка. Для избежания ответственности должностные лица в Беларуси пытаются прикрыться международными представителями.

Война в Украине идет уже 589-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 октября 2023 года в обновляемом онлайне.