Президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование для Украины и Израиля.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Сумма финансирования не называется, но газета The Washington Post пишет, что речь идет о 106 млрд долл, из которых почти 62 млрд - для Украины.

Белый дом сообщает, что деньги пойдут на военную помощь Украине: дополнительное оружие и технику, пополнение запасов Пентагона, разведывательную и другую оборонную поддержку, крупные инвестиции в оборонно-промышленную базу, транспортировку американского персонала и оборудования и продолжение расширенного присутствия американских войск в Европе.

Также в сумму заложены средства на невоенную помощь: прямую бюджетную поддержку, инвестиции в критически важную инфраструктуру, поддержку правоохранительных органов, разминирование территории, поддержка украинских беженцев в США, ядерную и радиологическую безопасность.

Напомним, минувшей ночью Байден обратился к американскому народу с заявлением о поддержке Украины и Израиля и пообещал уже сегодня направить в Конгресс США экстренный бюджетный запрос на финансирование обеих стран.

Ранее Байден заверил, что Соединенные Штаты могут и далее одновременно поддерживать Украину и Израиль.