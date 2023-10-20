На территории Израиля заблокируют катарский телеканал Al Jazeera после обвинения в распространении фейков.

Об этом сообщил корреспондент израильской государственной телекомпании Kan Амихай Штайн в соцсети Х (ранее Twitter).

В частности, Al Jazeera обвиняется в том, что утверждала, что Израиль нанес удар по госпиталю в секторе Газа.

Ранее мы сообщали, что Израиль угрожал прекратить работу журналистов ВВС на своей территории из-за того, что медиа не назвало ХАМАС "террористами".

Перед этим в редакции ВВС объяснили, почему не называют боевиков ХАМАС террористами. Там сообщили, что у ВВС нет задачи указывать людям, кого поддерживать, а кого осуждать, кто хороший, а кто плохой. И что если редакция ВВС будет называть ХАМАС террористической организацией, то этим она откажется от своего долга сохранять беспристрастность.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС. В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.