Британская вещательная корпорация ВВС постепенно прекращает называть ХАМАС "боевиками".

Как пишет британское издание The Mail, теперь британская медиа корпорация будет называть ХАМАС "организацией, объявленной британским правительством и другими странами террористической организацией". Или просто будет использовать название "ХАМАС".

Ранее ВВС упрекали, что она не называет палестинскую группировку "террористами".

Кроме того, сегодня Израиль пригрозил, что может помешать BBC вести репортажи в стране из-за того, что медиа не назвало ХАМАС "террористами".

Ранее мы писали о том, что в редакции ВВС объяснили, почему не называют боевиков ХАМАС террористами. Там сообщили, что у ВВС нет задачи — указывать людям, кого поддерживать, а кого осуждать, кто хороший, а кто плохой. И что, если редакция ВВС будет называть ХАМАС террористической организацией, то этим она откажется от своего долга сохранять беспристрастность.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС. В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.