План военной операции Израиля по нейтрализации ХАМАС в секторе Газа состоит из трех фаз.

Об этом сообщил министр обороны Йоав Галант членам комитета Кнессета по иностранным делам и обороне, передает израильское издание 13tv.

Конечной целью данного плана он назвал "создание нового режима безопасности в секторе Газа".

"Мы находимся на первом этапе, когда осуществляется военная кампания по огневому поражению, а затем последует наземная операция, цель которой состоит в том, чтобы уничтожить боевиков и нанести ущерб инфраструктуре, чтобы нейтрализовать и уничтожить ХАМАС", — сообщил Галант.

"Второй этап будет промежуточным этапом продолжения боевых действий с меньшей интенсивностью для устранения очагов сопротивления", — анонсировал министр.

"Третьим этапом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за ситуацию в секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и жителей прилегающих территорий", — заявил министр обороны.

Накануне Галант заявил пехотным войскам, собравшимся на границе с сектором Газа, что они скоро увидят палестинский анклав "изнутри".

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС. В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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