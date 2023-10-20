Президент США Джо Байден убедил власти Израиля сменить планы наземного вторжения в сектор Газа на "нечто иное".

Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что США опасаются потерь среди гражданского населения и открытия "Хезболлой" второго фронта, что может "воспламенить" весь Ближний Восток и втянуть Штаты в конфликт.

Изначально ЦАХАЛ планировал нанести "скоординированные удары с воздуха, моря и земли" для уничтожения боевиков в секторе Газа. Сейчас Израиль предполагает, что наземное наступление "может отличаться от того, что вы думаете". Оно может начаться позже и продлиться дольше, разворачиваясь "самым неожиданным образом".

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн предположил, что Израиль, скорее всего, будет стремиться создать буферную зону вокруг сектора Газа, а не полностью оккупировать территорию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил после визита Байдена, что достигнуто соглашение о "сотрудничестве, которое изменит соотношение сил на всех театрах военных действий". Байден сказал, что говорил с израильтянами о различных "альтернативах" относительно наземной войны.

"Справедливость должна свершиться. Но я предупреждаю: пока вы чувствуете эту ярость, не поддавайтесь ей. После 11 сентября мы в Соединённых Штатах были в ярости. Хотя мы добивались справедливости и добились справедливости, мы также совершали ошибки", - признал Байден.

Официальные лица США заявили, что все еще надеются закончить сделку между Израилем и Саудовской Аравией, хотя война с ХАМАС грозит ее сорвать.

Источники издания говорят, что роль и влияние США в этой войне глубже и интенсивнее, чем любое влияние Вашингтона в прошлом.

Напомним, ранее Байден одобрил наземную операцию Израиля в секторе Газа, но предостерег Тель-Авив от оккупации анклава.

Также накануне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил пехотным войскам, собравшимся на границе с сектором Газа, что они скоро увидят палестинский анклав "изнутри".