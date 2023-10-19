В сети публикуют инфографику, с какими сложностями может столкнуться армия Израиля при начале сухопутной операции в секторе Газа.

Разрушения от авиаударов ЦАХАЛ могут стать препятствиями для свободного движения израильской техники.

Их авиацию могут сбивать боевики на крышах с ПЗРК, а танки - из ручных гранатометов. Повсюду будут разложены мины.

По пехоте будут работать из укрытий снайпера и смертники. Вооруженные боевики будут появляться из ниоткуда, наносить удар и скрываться в системе подземных туннелей.

В узких подземных туннелях израильские солдаты не смогут спрятаться за техникой, в то время как хамасовцы хорошо знают все ходы и наверняка подготовили в них множество ловушек.

Ранее Reuters писал, что военная операция Израиля против ХАМАСа будет "непревзойденной по своей жестокости".

Мы писали об оценке западных СМИ, как может выглядеть наземное наступление Израиля в секторе Газа и какие у него перспективы.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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