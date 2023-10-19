Военная операция Израиля против ХАМАСа будет "непревзойденной по своей жестокости".

Такой прогноз дает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Ближайшая стратегия Израиля состоит в том, чтобы разрушить инфраструктуру Газы, даже ценой больших жертв среди гражданского населения, подтолкнуть население анклава к границе с Египтом и преследовать ХАМАС, взорвав его лабиринты подземных туннелей, построенных группой для проведения своих операций", - пишет издание.

Израильские чиновники анонимно заявили, что у них нет четкого представления о том, как может выглядеть послевоенное будущее Газы. США обеспокоены отсутствием этого плана. Послевоенный план для сектора Газа обсуждался кроме прочих тем в ходе визитов в Израиль госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина на прошлой неделе.

Военная операция также вызывает вопросы, учитывая и масштаб подземных туннелей ХАМАС. По данным региональных военных экспертов, боевики подготовились к вторжению, установив различные мины для засады.

Ранее бывший министр обороны Израиля заявил, что для победы над ХАМАС потребуются месяцы.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице в секторе Газа, где погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

На 19 октября Белый дом анонсировал его обращение к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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