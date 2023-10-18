Представители администрации президента США Джо Байдена и другие законодатели выражают беспокойство, что у руководства Израиля нет чётких планов по поводу политического будущего сектора Газы после заявленного устранения боевиков ХАМАС.

Об этом сообщает телеканал NBC News.

Член палаты представителей от демократической партии Сет Моултон заявил, что у Израиля нет плана или стратегии того, что последует после военной операции Тель-Авива. При этом Моултон подчеркнул, что план Израиля должен быть "политическим".

Как сообщает телеканал со ссылкой на представителей конгресса, в Капитолии уже начались предварительные дискуссии по поводу политического будущего сектора Газы.

Экс-посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что конечной целью для Газы стала бы готовность представителей Лиги арабских государств "как бы исполнить некую роль попечителя для анклава на некоторый ограниченный промежуток времени, чтобы таким образом подготовить жителей Газы к формированию институтов самоуправления".

Ранее в WSJ сообщали, что США отобрали две тысячи военных для подготовки к развертыванию в секторе Газы.

Как мы сообщали, МИД Ирана передал, что ХАМАС готов освободить заложников, если Израиль прекратит авиаудары по сектору Газа.