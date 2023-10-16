В армии США отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальному развертыванию в поддержку Израиля.

Об этом сообщили газете The Wall Street Journal представители Пентагона.

По словам чиновников, войскам поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка, и они представляют все вооруженные силы США.

Как отметили официальные лица, они не предназначены для участия в боевых действиях. Ни одно подразделение пехоты не было приведено в состояние готовности к развертыванию.

По словам чиновников, в настоящее время войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, включая Европу.

Неясно, при каких обстоятельствах США могли бы разместить войска и где, но решение Пентагона сигнализировало о том, что они готовятся поддержать израильские войска, если Израиль начнет наземное вторжение в сектор Газа, говорится в публикации.

Напомним, ранее Пентагон приказал ударной группе авианосца Gerald R. Ford отправиться в восточное Средиземноморье, чтобы быть готовой оказать помощь Израилю. Группа перебрасывается ближе к Израилю в знак поддержки и как предостережение тем странам, которые захотят вмешаться в конфликт.

Накануне в Белом доме не исключили участие армии США в освобождении заложников-американцев в секторе Газа, несмотря на недавние заявления, что США не будут посылать свои войска в Газу для спасения заложников.