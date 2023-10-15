Войска США могут быть задействованы в секторе Газа для освобождения американцев, находящихся в заложниках.

Вероятность такого развития событий не исключил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.



"Я не буду исключать ничего, когда речь идет о том, чтобы вернуть наших граждан, которых удерживают в заложниках, домой", - ответил Кирби на вопрос ведущей о том, полностью ли исключает ли Белый дом задействование сухопутных подразделений ВС США в секторе Газа.

В то же время Кирби отметил, что у Белого дома "нет каких-либо планов или намерений" отправлять американские войска для участия в палестино-израильском конфликте.

Ранее Джон Кирби сообщал, что США не имеют планов воевать на стороне Израиля, который тоже этого не хочет.

Также на днях заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Джон Файнер заявил, что США не будут посылать свои войска в Газу для спасения заложников. Однако, по его словам, американские эксперты консультируют израильтян, как лучше действовать.