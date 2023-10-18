Сегодня Совет Безопасности ООН не смог принять предложенную Бразилией резолюцию, касающуюся Ближнего Востока. Проект поддержали 12 стран, две, включая Россию, воздержались, а США проголосовали против, применив свое право вето.

Об этом сообщается на сайте ООН.

Речь идет о резолюции Бразилии, призывающей Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора.



Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, выступая после голосования, сказала, что предложенный Бразилией проект резолюции не содержит слов о праве Израиля на самооборону. Именно поэтому США наложили на него вето.

"Как любая другая страна мира, Израиль обладает неоспоримым правом на самооборону, как это отражено в статье 51 Устава ООН. После предыдущих террористических нападений, совершенных такими группами, как Аль-Каида и ИГИЛ, Совет подтверждал это право. В тексте этой резолюции это также должно было быть сделано", – подчеркнула она.

Перед голосованием Россия внесла в предложенный Бразилией проект резолюции две поправки, однако ни одна из них не набрала необходимого числа голосов. Как объяснил постпред РФ при ООН Василий Небензя, поправки были призваны скорректировать недостатки резолюции.

"Мы предложили к вашему проекту две поправки. Первая вносит в постановляющую часть новый параграф с безоговорочным осуждением неизбирательных атак на гражданское население и гражданские объекты в секторе Газа, включая вчерашнюю ракетную атаку по госпиталю Аль-Ахли, а также решительным осуждением действий по установлению блокады. Вторая поправка добавляет в постановляющую часть новый пункт с призывом к немедленному, устойчивому и соблюдаемому гуманитарному прекращению огня", – сказал Небензя.

По его словам, голосование по предложенным Россией поправкам "расставило все точки над "и".

"Те делегации, которые их не поддержали или проголосовали против, по сути, выступили против прекращения кровопролития на Ближнем Востоке. Иных объяснений быть не может", – заявил российский посол.

Ранее ООН предупредила Израиль о том, что в ходе конфликта возможно совершение военных преступлений, которые будет расследовать суд.

Также в ООН раскритиковали решение Израиля отключить воду палестинцам.