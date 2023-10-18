Никто в арабском мире не поверит в то, что Израиль не ответственен за удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа.

Об этом заявил министр иностранных дел Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади в эфире телеканала CNN.

По словам министра, на Ближнем Востоке все полагают, что Израиль ответственен за удар по больнице в Газе.

"Израиль отрицает это… Думаю, никто не купится на эту историю. Люди возмущены. Никто в этой части мира не поверит в доказательства, основанные на данных Израиля. Если Израиль готов к независимому международному расследованию, то позвольте его провести. Если оно покажет что-то другое, то будем разбираться с этим. Но сейчас, независимо от того, что говорит Израиль, какие данные он предоставляет, я вам говорю, что во всем арабском мусульманском мире никто не поверит в это, основываясь уже на прошлом опыте и на случаях, когда Израиль сначала отрицал что-то, а расследование показывало совсем другую историю", - сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ракетный удар по госпиталю Аль-Ахли в Газе случайно нанесли палестинские радикалы.

А в ХАМАС утверждают, что передадут доказательства израильского удара по больнице международным организациям.