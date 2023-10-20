В ночь на 20 октября греческие СМИ сообщили, что в результате израильских бомбардировок сектора Газы уничтожена церковь святого Порфирия Греческой православной церкви.

В частности, об этом написал сайт греческого телеканала ERT.

По данным канала, внутри храма укрывались около 50 человек, в основном женщины и дети. Погибли не менее девяти человек.

При этом на прошлой неделе храм также подвергался атаке, тогда было разрушено близлежащее строение.

Сейчас появились подробности об ударе по церкви. Так, СМИ пишут, что храм служил убежищем для нескольких сотен человек. Многие из них сейчас остаются под руинами.

Однако в отчете израильской армии о ночных бомбардировках ничего не говорится об ударе по церкви. Есть только упоминание об ударе по мечети в районе Джабалия, которая, по заявлению Израиля, использовалась "в качестве наблюдательного пункта". Что же до греческого храма, то израильская армия объявила, что проверяет информацию о случившемся.

Агентство AFP со ссылкой на очевидцев сообщает о том, что удар наносился не по православной церкви, а рядом с ней, но взрыв повредил фасад церкви и полностью разрушил соседнее здание.

В ХАМАС обвинили Израиль в обстреле церкви. Палестинское движение заявило, что там много погибших и раненых.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС. В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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