Министерство иностранных дел Ливана призвало Израиль прекратить огонь на 48 часов.

Об этом пишет CNN.

В сообщении телеканала говорится, что глава Министерства иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб призывает Израиль объявить о прекращении огня на 48 часов.

Он выразил мнение, что Израиль усугубляет ситуацию обсуждением о возможном привлечения Ливана к ответственности за действия, которые будут совершаться с его территории.

Министр также отметил, что Ливан ведет переговоры с различными группами, но ситуация "остается неконтролируемой", и ее развитие зависит от того, что будет происходить в секторе Газа.

Ранее израильские Telegram-каналы сообщили, что Ливан готовится к войне.

Также американская газета Politico написала, что ХАМАС и "Хезболла" планируют открыть второй фронт в Ливане против Израиля.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС. В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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