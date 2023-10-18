Германия стягивает на Кипр войска для возможного участия в боевых действиях в секторе Газа или Ливане.

Об этом сообщает BILD.

По информации издания, на Кипр уже перебросили наземный и морской спецназ с аммуницией. Их могут использовать при проведении операции с моря.

В частности, мобилизовано спецподразделение федеральной полиции Германии, занимающееся освобождением заложников.

Кроме этого, бундесвер сосредоточил в регионе военно-транспортные самолёты.

"Мы на низком старте и готовы к любым вариантам", - заявили изданию в правительстве ФРГ.

Потенциальные цели возможной операции — освобождение немецких заложников из плена ХАМАС, эвакуация всех граждан Германии из сектора Газа или Ливана.

Ранее появилось видео разгона митинга после того, как в Германии запретили демонстрации в поддержку Палестины.

Мы также сообщали, что Белый дом опубликовал совместное заявление США, Франции, Германии, Италии и Британии о ситуации в Израиле. Лидеры этих ведущих западных стран пообещали скоординированную поддержку Израилю и осудили ХАМАС.