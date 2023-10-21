США предостерегают Израиль от длительной оккупации сектора Газа с большим количеством жертв.

Об этом сообщили CNN официальные лица США и Запада.

Представители Запада заявляют Тель-Авиву, что они должны иметь "четкие цели" и выработать стратегию "в рамках международного гуманитарного права".

Израильский чиновник подтвердил, что такие переговоры с американцами и другими союзниками продолжаются. В США считают, что полностью искоренить ХАМАС, как о том заявлял Израиль, будет сложно.

Издание пишет, что в настоящее время ни Тегеран, ни "Хезболла" не стремятся к прямому вмешательству. "Но если пойдет череда изображений палестинцев, страдающих от израильского нападения, их внутренняя политика может измениться", - говорят американские чиновники.

В США теперь надеются, что поездка Байдена в Израиль "выиграла нам немного времени" и оттянула вторжение.

Ровно две недели назад, 7 октября 2023 года, ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка захватила заложников в израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну — впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, однако ХАМАС продолжил наносить совершать обстрелы. Израиль наносит удары по сектору Газа.

17 октября произошел удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли сотни человек. Это вызвало волну негодования в исламском мире и протесты во многих странах Запада. В Тель-Авиве заявили, что по госпиталю прилетела ракета движения "Исламский джихад".

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

19 октября мировое сообщество продолжило обсуждать гуманитарную ситуацию в Газе и право Израиля ответить на действия ХАМАС.

В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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