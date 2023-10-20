Президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил право Израиля на оборону, но заявил, что важно соблюдать "законы войны", включая защиту мирных жителей Газы.

Об этом сообщает Белый дом.

Также сообщается, что Байден и Нетаньяху обсудили последующие шаги по итогам визита президента США в Израиль в начале этой недели, включая планы по началу транспортировки гуманитарной помощи в Газу из Египта.

Еще одним пунктом обсуждения были текущие усилия по освобождению заложников, захваченных ХАМАС, в том числе граждан США, и обеспечению безопасного прохода для граждан США и других гражданских лиц в секторе Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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