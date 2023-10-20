В Госдепартаменте США назревает мятеж из-за политики, проводимой администрацией Джо Байдена на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает издание Huffington Post.

Сообщается, что сотрудники дипведомства США готовят обращение к своему руководству с критикой позиции, которую Вашингтон занял по вопросу обострения палестино-израильского конфликта.

Инициаторы обращения считают политику США однобокой - в пользу Израиля при игнорировании страданий мирных палестинцев.

Участники петиции также жалуются, что госсекретарь Энтони Блинкен и его советники не обращают внимания на "широко распространенное внутреннее недовольство". По словам другого сотрудника госдепа, в ведомстве "на всех уровнях назревает мятеж".

7 октября 2023 года ХАМАС напал на Израиль, совершив массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа. Палестинская группировка также захватила заложников в нескольких израильских общинах.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

После того, как ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля, ХАМАС продолжил наносить ракетные удары. Израиль наносит удары по сектору Газа. Жителей северной половины сектора Газа призвали эвакуироваться.

18 октября в Израиле побывал с визитом президент США Джо Байден.

В ночь на 20 октября Байден выступил с обращением к нации по поводу войны в Израиле, ответа США на атаку ХАМАС, а также ситуации в Украине.

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