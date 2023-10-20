Президент США Джо Байден запросит у Конгресса 60 миллиардов долларов для Украины и 14 миллиардов долларов для Израиля.

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственный источник.

Всего президент США намерен запросить 100 млрд. долларов. Из них $10 млрд пойдут на гуманитарную помощь, $14 — на безопасность американских границ и $7 — на Индо-Тихоокеанский регион.

Половина из предполагаемых $60 млрд для Украины пойдет на замену и модернизацию запасов оружия в самих США.

Напомним, что Байден этой ночью обратился к американскому народу с заявлением о поддержке Украины и Израиля и пообещал уже сегодня направить в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование обеих стран.

Ранее телеканал CNN передал, что Байден собрался убедить американцев, что поддержка Украины и Израиля выгодна США.

Война в Украине идет уже 604-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 19 октября. Вчера продолжилось наступление россиян под Авдеевкой. Генштаб ВСУ сообщил, что Россия при поддержке авиации пытается окружить город. Также динамично развивалась ситуация вокруг атак ВСУ в Херсонской области. Российские военные телеграм-каналы писали о попытках ВСУ создать плацдарм на левом берегу Днепра. Кроме того, в четверг США заявили, что продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS на постоянной основе.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.