Временный спикер Палаты представителей США Патрик Макгенри на закрытом заседании 19 октября заявил коллегам из Республиканской партии, что уйдет с поста, если его подтолкнут принять закон о расширении полномочий временно исполняющего обязанности спикера.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Макгенри заявил, что если республиканцы попытаются снова заставить его внести законопроект без явного голосования о расширении его полномочий, то все узнают, "кто следующий человек в списке Кевина". Как объяснил NBC, имеется в виду составленный бывшим спикером Кевином Маккарти секретный список законодателей Республиканской партии, которые будут исполнять обязанности временного спикера при освобождении поста.

Макгенри не хочет создавать прецедент, который дал бы будущим временным спикерам полную власть спикеров.

NBC пишет, что республиканцы оказались в "затруднительном положении": они ничего не могут сделать, пока не выберут нового спикера, но и не способны согласовать кандидатуру, которой хватит голосов для утверждения.

По данным CNN, республиканцы планируют отменить резолюцию, которая предоставила бы полномочия временному спикеру Патрику Макгенри, и продолжить голосование за кандидатуру Джима Джордана на должность спикера. Джордана считают близким к Трампу. При этом Макгенри выступает за продолжение помощи Украине.

Между тем Джордан, выступающий против помощи Украине, отказался от третьей попытки получить должность спикера Палаты представителей США и поддержал предложение расширить полномочия временного спикера Макгенри.

Незадолго до этого кандидатуру близкого к Трампу претендента в спикеры нижней палаты Конгресса США прокатили во время голосования во второй раз.