Конгрессмен-республиканец Джим Джордан, выступающий против помощи Украине, отказался от третьей попытки получить должность спикера Палаты представителей США и поддержал предложение расширить полномочия временного спикера Патрика Макгенри.

Об этом пишет Washington Post.

Джордан заявил, что не будет участвовать в голосовании за место спикера и поддержал расширение законодательных полномочий временного спикера Патрика Т. Макгенри.

Cчитается, что Макгенри, в отличие от Джордана, поддерживает выделение помощи Украине.

В настоящее время Джордан остается назначенным спикером.

Ранее мы писали о том, что близкий к Трампу главный претендент в спикеры нижней палаты Конгресса США провалился во второй раз.

А также, что известно о Джиме Джордане, которого республиканцы выдвинули на пост спикера нижней палаты Конгресса.