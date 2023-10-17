Первое голосование республиканцев за избрание Джима Джордана спикером Палаты представителей Конгресса США провалилось: его кандидатуру поддержали 200 конгрессменов при 217 необходимых.

В общей сложности против Джордана проголосовали 20 республиканцев. Интересно, что ушедший в отставку спикер нижней палаты Конгресса проголосовал за Джордана.

Это был первый тур голосования в Палате представителей. Помимо Джордана, на пост спикера выдвигался также демократ Хаким Джеффрис, он набрал 212 голосов своих однопартийцев.

Республиканцы Палаты представителей США выбрали Джима Джордана своим кандидатом на роль спикера нижней палаты Конгресса 14 октября.

Ранее мы подробно рассказывали о том, кто такой Джим Джордан.