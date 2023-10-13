Лидер республиканского большинства Стивен Скализ объявил, что выходит из гонки после того, как республиканцы не смогли объединиться вокруг его кандидатуры.

Об этом сообщает Reuters.

Скализ был избран кандидатом всего день назад, но ему не хватило 217 голосов, поскольку не все республиканцы его поддержали.

Договориться о новом кандидате республиканцы, у которых небольшое большинство в Палате представителей (221-212), не смогли.

Палата уже девять дней работает со временным спикером Патриком Макгенри. Теперь он рассматривается как возможный запасной кандидат по крайней мере на короткий срок, когда нужно будет принимать бюджетные законопроекты и международную помощь, в том числе, и Украине. С временным спикером это невозможно.

Также снова появились шансы у Джима Джордана, который проиграл в среду внутрипартийное голосование Скализу.

Ранее мы писали о том, что республиканцы Палаты представителей США выдвинули кандидата на пост спикера.

А также, что Байден обеспокоен будущим помощи Украине на фоне неопределенности с выбором спикера Палаты представителей.