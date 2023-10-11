Республиканское большинство в палате представителей США выдвинуло своего лидера Стива Скализа на пост спикера.

Об этом сообщают ведущие западные медиа.

Скализ выдвинулся в результате голосования на закрытой встрече Республиканской партии. Его кандидатуру поддержали 113 законодателей, а его оппонента из Огайо Джима Джордана - 99 человек.

Теперь за пост спикера Скализу предстоит побороться с кандидатом от демократов и лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом из штата Нью-Йорк.

Как пишут американские СМИ, пока неясно, все ли республиканцы, изначально поддерживавшие Джордана, теперь будут готовы проголосовать за Скализа.

Потенциальный преемник Кевина Маккарти тяжело болен: в августе ему диагностировали злокачественную опухоль - множественную миелому. Сам он заверил, что его заболевание - "хорошо поддающийся излечению" рак крови.

57-летний Скализ считается наследником Маккарти. 3 октября палата представителей Конгресса США уволила последнего. За увольнение Маккарти подали голоса 216 законодателей, против выступили 210.

Маккарти стал спикером в январе с 15-й попытки. Это был первый за 100 лет случай, когда выборы спикера палаты представителей не ограничились одним туром.