Республиканцы Палаты представителей США выдвинули кандидата на пост спикера
Республиканское большинство в палате представителей США выдвинуло своего лидера Стива Скализа на пост спикера.
Об этом сообщают ведущие западные медиа.
Скализ выдвинулся в результате голосования на закрытой встрече Республиканской партии. Его кандидатуру поддержали 113 законодателей, а его оппонента из Огайо Джима Джордана - 99 человек.
Теперь за пост спикера Скализу предстоит побороться с кандидатом от демократов и лидером меньшинства Хакимом Джеффрисом из штата Нью-Йорк.
Как пишут американские СМИ, пока неясно, все ли республиканцы, изначально поддерживавшие Джордана, теперь будут готовы проголосовать за Скализа.
Потенциальный преемник Кевина Маккарти тяжело болен: в августе ему диагностировали злокачественную опухоль - множественную миелому. Сам он заверил, что его заболевание - "хорошо поддающийся излечению" рак крови.
57-летний Скализ считается наследником Маккарти. 3 октября палата представителей Конгресса США уволила последнего. За увольнение Маккарти подали голоса 216 законодателей, против выступили 210.
Маккарти стал спикером в январе с 15-й попытки. Это был первый за 100 лет случай, когда выборы спикера палаты представителей не ограничились одним туром.