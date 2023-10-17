Кандидат в спикеры Конгресса Джим Джордан, которого считают близким к экс-президенту США Дональду Трампу, увеличил свои шансы на избрание.

Об этом пишет New York Times.

Источники, близкие к Джордану, сообщили, что по итогам фракционной встречи в понедельник число республиканцев, несогласных с его кандидатурой, сократилось с 50 до 10 человек.

"Этого все еще достаточно, чтобы заблокировать его избрание", - пишет издание, но отмечает, что шансы на это падают.

"Покидая двухчасовое собрание республиканцев Палаты представителей в понедельник вечером в Капитолии, господин Джордан дал понять, что во вторник он проведет серию голосований, пока республиканцы не выберут спикера", - говорится в статье.

Напомним, практически все инициативы по поддержке Киева за последнее время он отклонял. Либо же голосовал за исключение средств для Украины в тех или иных законопроектах. О том, кто такой Джим Джордан, мы рассказывали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что в январе 2023 года Джим Джордан уже пробовал выдвинуться на пост спикера Палаты представителей, но с треском проиграл.