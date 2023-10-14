Вчера мы рассказывали, что республиканцы решили выдвинуть на пост спикера нижней палаты Конгресса Джима Джордана.

Все это, напомним, происходит после того, как бывший спикер, республиканец Кевин Маккарти был снят с поста, в том числе из-за Украины. Он пошел на соглашение с Белым домом по поводу разблокирования работы правительства - и обещания внести законопроект о помощи Украине.

Джордан, кандидатуру которого внесли вчера, похоже, еще более жестко настроен к Украине.

Он был первым главой "Кокуса Свободы" - консервативной про-трамповской группировки в Палате представителей Конгресса.

"Немецкая волна" пишет, что Джордан неоднократно голосовал против увеличения военной помощи Украине, заявляя, что "главной проблемой в умах американцев является не Украина, а ситуация на границах США и преступность на улицах".

Также конгрессмена обвиняли в активном участии в попытках экс-президента отменить результаты выборов в 2020 году. И, наконец, Джордан возглавляет инициативную группу по импичменту президента Байдена.

Впрочем, пока непонятно, смогут ли избрать Джордана.

После того как он выиграл номинацию на пост спикера, республиканцы провели еще одно тестовое голосование - чтобы понять, сколько готовы проголосовать за Джордана в зале.

152 высказались "за" и 55 - "против". Как пишут американские СМИ, теперь Джордан может себе позволить потерять только четыре голоса.

В трекере, который отслеживает уровень поддержки Украины со стороны конгрессменов, Джордан имеет рейтинг "очень плохо".

Практически все инициативы по поддержке Киева за последнее время он отклонял. Либо же голосовал за исключение средств для Украины в тех или иных законопроектах.

Напомним, 3 октября в Палате представителей проголосовали за отставку республиканца Кевина Маккарти с поста спикера. Временным спикером был назначен республиканец из Северной Каролины Патрик Макгенри.

В январе 2023 года Джим Джордан уже пробовал выдвинуться на пост спикера Палаты представителей, но с треском проиграл.