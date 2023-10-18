Джим Джордан не прошёл в спикеры Конгресса США на втором голосовании. Фото - vanityfair.com

Кандидат в спикеры нижней палаты Конгресса Джим Джордан, которого считают близким к Трампу, проиграл второе голосование в Палате представителей.

Об этом сообщает телеканал CNN в своей текстовой периодике.

По данным CNN, Джордан набрал 198 голосов при 220 необходимых. При этом на первом голосовании вчера у него было 200 голосов.

Конгрессмен стал известен благодаря тому, что считается любимцем попавшего под уголовное преследование Дональда Трампа и тем, что неоднократно голосовал против военной помощи Украине.

Кандидат от демократов набрал 209 голосов своих однопартийцев, но тоже не прошёл минимальный барьер.

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Напомним, голосовавший против помощи Украине любимец Трампа был главным претендентом на пост спикера Палаты представителей.

Ранее Джордан был одним из инициаторов расследования деятельности семьи Байденов и получения взяток от иностранных компаний в бытность Байдена ещё вице-президентом.

Ранее Палата представителей уволила спикера Маккарти за помощь демократам. Временным спикером был назначен республиканец из Северной Каролины Патрик Макгенри.

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