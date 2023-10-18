Кандидат в спикеры нижней палаты Конгресса Джим Джордан, которого считают близким к Трампу, проиграл второе голосование в Палате представителей.

Об этом сообщает телеканал CNN в своей текстовой периодике.

По данным CNN, Джордан набрал 198 голосов при 220 необходимых. При этом на первом голосовании вчера у него было 200 голосов.

Конгрессмен стал известен благодаря тому, что считается любимцем попавшего под уголовное преследование Дональда Трампа и тем, что неоднократно голосовал против военной помощи Украине.

Кандидат от демократов набрал 209 голосов своих однопартийцев, но тоже не прошёл минимальный барьер.

Напомним, голосовавший против помощи Украине любимец Трампа был главным претендентом на пост спикера Палаты представителей.

Ранее Джордан был одним из инициаторов расследования деятельности семьи Байденов и получения взяток от иностранных компаний в бытность Байдена ещё вице-президентом.

Ранее Палата представителей уволила спикера Маккарти за помощь демократам. Временным спикером был назначен республиканец из Северной Каролины Патрик Макгенри.