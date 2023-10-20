В пятницу, 20 октября, в Украине идет 604-й день войны с Россией.

Ниже новостная лента за сегодня. Онлайн обновляется.

20 октября

8.12 На Купянском направлении ВСУ отбили более 30 атак в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области, а также 12 атак - у Надежды Луганской области. На этом же участке украинские силы "не допустили потери позиций" у Макеевки.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба. Украинские военные паблики называют это направление наиболее горячей точкой фронта по количеству столкновений.

Под Авдеевкой противник возобновил наступательные действия и "не оставляет попыток окружить Авдеевку". Генштаб утверждает, что за вчерашние сутки подбили 50 танков и более ста единиц бронетехники на этом участке.

Россияне под Авдеевкой атаковали в районах Новокалинового, Степного и Северного.

Украинские военные телеграм-каналы уточняют, что российские войска возобновили наступление из Красногоровки (то есть с севера). Удар по их колонне нанесли в районе Степного. Также они наступают на авдеевский террикон.

На южном фронте россияне контратаковали в районе Вербового, но ВСУ отразили натиск, говорится в сводке Генштаба. Паблики пишут о "частичном успехе" украинских сил севернее и западнее Вербового.

7.55 С утра российские СМИ пишут о взрывах в Мелитополе.

Мэр города Иван Федоров сообщил, что удары наносились после полуночи по району Авиагородка.

7.44 Джо Байден этой ночью обратился к американскому народу и заявил о поддержке Украины и Израиля.

Он пообещал уже сегодня направить в Конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование обеих стран.

Байден назвал помощь Украине "разумной инвестицией" для будущих поколений. Но уточнил, что планов отправлять американских военных в Украину по-прежнему нет. США не хотят, чтобы американская армия воевала с российской, добавил президент.

7.10 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

7.00 Нынешние действия украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области кажутся более масштабными, чем тактические рейды, которые были раньше, пишет Институт изучения войны. По его оценке, геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и у Антоновского железнодорожного моста, несмотря на контратаки россиян.