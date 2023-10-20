США провели подземные испытания с химическим взрывом на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие. Одна из целей эксперимента - улучшить способность США обнаруживать иностранные ядерные взрывы.

Об этом сообщило американского министерство энергетики на своем сайте.



"Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру", - говорится в публикации ведомства.

Как сказано в пресс-релизе, это испытание продвигает усилия США по разработке новых технологий в поддержку целей по нераспространению ядерного оружия. Они помогут уменьшить глобальные ядерные угрозы за счет улучшения обнаружения подземных ядерных взрывных испытаний.

Во время испытания использовались химические взрывчатые вещества и радиоизотопные индикаторы.

Туннель на полигоне, где прошли испытания

Интересно, что испытания прошли в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако несколько стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали. Россия сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.

В сентябре СМИ сообщали, что США, Китай и РФ, вероятно, готовятся к первым за почти 30 лет ядерным испытаниям.

А в начале октября западная пресса писала, что РФ, похоже, планирует или уже провела очередное испытание ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.