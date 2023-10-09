Китай может к 2030 году построить ядерную подводную лодку нового поколения.

ОБ этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Агентство пишет, что субмарина будет бесшумной благодаря российским технологиям, из-за чего ее будет "очень, очень трудно" обнаружить, и вооружена баллистическими ракетами.

Отставной подводник и аналитик военно-морской технической разведки Кристофер Карлсон сказал, что взятие данной подлодки на вооружение КНР "станет кошмаром".

По словам издания, все больше свидетельств говорят о том, что производство субмарины уже начинается.

Ранее Китай показал свою версию иранского ударного дрона Shahed-136. Существенным отличием от иранского дрона является стартовая масса в 175 кг вместо 245 кг у оригинала. Остальные параметры у иранского дрона и его китайской копии практически идентичны: масса боевой части - до 40 кг, дальность полета 1500-2000 км, скорость перемещения 160-220 км/ч.

Мы также публиковали видео испытаний беспилотного камикадзе Shahed-136, который модернизировали в Иране. Теперь этот беспилотник вместо пропеллера будет иметь турбореактивный двигатель и не будет жужжать как мопед.