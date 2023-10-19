Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 19 октября.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал свой телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Говорили о сохранении поддержки США в следующем году и ситуации в Израиле. Сообщил о телефонном разговоре с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Говорили о зерновом коридоре и ситуации в Израиле. Рассказал о своей поездке по городам Киевской области, пострадавшим во время российского наступления.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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