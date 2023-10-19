Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о защите объектов критической инфраструктуры.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

СНБО поручил Кабмину в 10-дневный срок усилить инженерную защиту критических объектов, увеличить число групп ПВО и создать резервы оборудования и запчастей для быстрого ремонта.

Кроме того, в течение трех месяцев правительство должно утвердить план восстановления разрушенных или поврежденных критических объектов.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что удары РФ по украинской энергетике этой зимой могут быть масштабнее, чем минувшей.

Также в "Укрэнерго" сообщали, что Украина первой в мире применит некоторые виды защиты энергообъектов от ударов РФ.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.