Российские удары по украинской энергетике этой зимой могут быть ещё более масштабными, чем в прошлом году.

Об этом заявил Владимир Зеленский на выступлении перед участниками встречи сообщества Joint Expeditionary Force.

"Предполагаем, что этой зимой Россия попытается повторить свою тактику террора, только в большем масштабе. Важно сейчас быть готовыми к любым терактам, к любым действиям России. Мы должны выдержать эту битву. Противовоздушная оборона, а именно защита наших городов, нашей энергетической инфраструктуры и экспортных коридоров в Чёрном море – ключевое в победе в зимней битве для Украины", — заявил президент.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко не исключил возможность новых блэкаутов в Украине грядущей зимой.

"Безусловно, если будут массированные удары, которые действительно нанесут существенный ущерб энергосистеме, возможны блэкауты. Но мы готовим всё для того, чтобы они носили кратковременный характер, и для того, чтобы максимально быстро восстанавливать", — сказал министр в эфире телемарафона.

Ранее в ДТЭК сообщали, что грядущая зима в Украине может быть сложнее предыдущей из-за ожидаемых ударов РФ по энергетике.

Мы также приводили призыв министра энергетики к украинцам запасаться генераторами к зиме.