Эта зима в Украине может быть более тяжелой, чем прошлогодняя, из-за ожидаемых российских ударов по энергетике.

Такое мнение высказал глава ДТЭК Максим Тимченко на пресс-конференции, пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, ПВО может не хватить, чтобы отбить все.

"Эта зима, наверное, будет тяжелее прошлой. Готовимся не только мы, но и наши враги. Думаю, удары будут интенсивнее. Кроме того, у нас из-за предварительных обстрелов меньшие резервы мощности. С другой стороны, мы многому научились, и даже для таких ситуаций, которые были 23 ноября (блэкаут), мы нашли решение", - сказал он.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев накануне грядущей зимы запасаться генераторами.

Напомним, в энергосистеме Украины сложилась сверхсложная ситуация. Более 26 подстанций частично уничтожены ракетными ударами россиян, а в штате предприятий образовался дефицит кадров из-за мобилизации.

В то же время сообщалось, что Украина первой в мире применит некоторые виды защиты энергообъектов от ударов РФ.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.