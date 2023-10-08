Украинцев призывают накануне грядущей зимы запасаться генераторами.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире "Мы-Украина".

По словам министра, со своей стороны ведомство сделает все, чтобы украинцам это не пригодилось.

"Покупайте генераторы, проверьте, чтобы они были в рабочем состоянии. Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование – сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась", - заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Ранее министр энергетики пожаловался на слишком медленные поставки Западом оборудования для ремонта энергосистемы.

Напомним, что Украина первой в мире применит некоторые виды защиты энергообъектов от ударов РФ.

В энергосистеме Украины сложилась сверхсложная ситуация. Более 26 подстанций частично уничтожены ракетными ударами россиян, а в штате предприятий образовался дефицит кадров из-за мобилизации.

Война в Украине идет уже 592-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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